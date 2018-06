Col·laboració de la Cambra i l'Associació Turística per promocionar Sant Feliu

Els presidents de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Joan Puig, i l'Associació Turística Guixolenca, Joan Lluís Brusi, han signat un conveni per «promoure una sèrie d´accions amb l´objectiu de fomentar el sector turístic de la ciutat». L'acord té una vigència d´un any, tot i que es podrà anar prorrogant tàcitament de manera indefinida si cap de les parts expressa el contrari. La Cambra i l´Associació, que fa dos mesos ja van posar en marxa l'Espai dels Rellotges, amb la cessió de la col·lecció de l'entitat i la implicació del mestre rellotger Enric Pla, pacten ara estendre l'entesa d'una manera formal, tot regulant individualment i de manera conjunta noves accions que es duguin a terme.

Puig esmentava com a exemples la proposta formativa per impartir petits cursos de muntatge i reparació de rellotges, interessants tant per als aficionats com per a nous professionals, o «el foment de l'artesania, amb la posada en valor d'oficis encara presents a Sant Feliu». Entre els àmbits, a més de la joieria i la rellotgeria, hi poden entrar la ceràmica i la terrissa, les miniatures navals o el pessebrisme.