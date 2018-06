Amb contracte i sense llum

L´Enrique González, de 35 anys i pare de dos fills menors d´edat, va ser desnonat el 27 de maig passat del bloc de pisos número 7 de la plaça Pere Lloberas de la Bisbal d´Empordà. Afirma que no n´havia rebut cap notificació i que, si ho hagués sabut, ho hauria preparat tot per marxar, com ja havia fet anteriorment quan van fer fora un dels habitants del bloc. Però ara, que li tocava a ell, s´ho va trobar per sorpresa i no es va poder endur res de l´interior del pis, ni la documentació ni el contracte de lloguer social que tenia per l´habitatge.

Des de fa tres anys, ell i almenys quatre famílies més que vivien en aquest bloc hi tenen un lloguer social, cosa que no ha evitat que pesin sobre ells ordres de desnonament. L´Enrique afirma que no devia cap rebut de lloguer a Buildingcenter SAU, l´empresa amb qui va firmar el contracte de 130 euros mensuals. Sí que van deixar de pagar una parella que viu al tercer pis amb una nena de dos anys i l´Ana Bayo: els dos han rebut sengles ordres de desnonament.

La parella l´ha pogut evitar saldant el deute de més de 1.200 euros, mentre que el de l´Ana Bayo, a través de l´àrea d´Acció Social de l´Ajuntament de la Bisbal i la PAH, s´ha pogut ajornar. Bayo va firmar el contracte de lloguer social el 2 de setembre de 2015 per un pis del bloc que havia ocupat. Aleshores, dels 17 pisos, 13 estaven ocupats des de feia un any. En converses entre l´Ajuntament i representants de l´entitat financera, es va aconseguir aquest lloguer social, però només per aquells ocupes que tinguessin ingressos, ha explicat la regidora d´Acció Social i Ciutadania, Maite Bravo. En Khamis, que viu a la porta del davant de l´Enrique, que no té contracte i per tant és ocupa, també té una ordre de desallotjament.

El contracte de lloguer de Bayo, com els dels altres que en tenien, és per tres anys i el seu acaba l´1 d´octubre de 2018. Inicialment, el lloguer mensual era de 100 euros, però el segon any passava a 270. Aleshores, va deixar de pagar perquè amb l´ajuda que té de menys de 500 euros no arriba a final de mes. Aquí, l´Ajuntament va intentar mediar amb Buildingcenter perquè el preu fos proporcional als ingressos de la inquilina, però l´única resposta va ser l´ordre de desnonament.

Bayo tampoc està disposada a pagar aquesta quantitat atès que no disposen de subministrament elèctric, a no ser que el punxin –els primers mesos van funcionar amb un comptador de l´obra, però quan el van retirar van haver d´enganxar-se al subministrament general i així han funcionat, entre tall i tall, fins aquesta setmana, quan n´hi ha hagut un que sembla definitiu, expliquen els inquilins–. De fet, des que els van desenganxar, el dimecres, estan a les fosques i han de recórrer a la llum del mòbil o a espelmes.

I és que, malgrat haver signat un contracte de lloguer a part dels inquilins, Buildingcenter no ha fet cap pas per posar-hi els comptadors de llum, ha afirmat la regidora Maite Bravo, que lamenta l´actitud de la societat i la seva manca de sensibilitat quan cobra, o cobrava, una renda als llogaters. Maite Bravo recorda que els pisos tenien cèdul·la d´habitabilitat, però que la manca d´interès de l´empresa gestora ha impossibilitat posar-hi els comptadors d´electricitat. Tant l´Enrique com la parella del tercer van anar a la companyia elèctrica per sol·licitar el comptador, petició que els va ser rebutjada, afirmen.

La regidora considera aquest cas un exemple més de la problemàtica que generen les hipoteques i la concentració d´habitatges en bancs i grans tenidors per cobrir el dret bàsic d´un habitatge digne. Una situació dramàtica per les persones que pateixen la vulnerabilitat social i econòmica que Bravo viu en primera persona a l´àrea d´Acció Social i Ciutadania. Bravo explica que «anem apagant focs perquè la gent ve quan té l´aigua al coll»: aquest dijous van aturar el desnonament d´una parella amb quatre fills menors, i calcula que aquest any ja n´han paralitzat una desena.

L´Ajuntament de la Bisbal disposa de tres habitatges per a emergències socials i treballen conjuntament amb l´Agència de l´Habitatge de la Generalitat per buscar solucions quan es troben en casos de desnonaments. Ho fan a través de la Mesa d´Emergència, una eina amb què es coordinen per aconseguir ajornar el llançament i trobar un lloguer social per als desnonats. L´Enrique, mentrestant, combina la casa de la seva mare i la de la seva germana esperant rebre les pertinences que té dins del pis –els nens estan amb la seva mare–, sense que Servihabitat, amb qui tenen el tracte directe pel lloguer, li doni cap resposta. Recentment havia trobat feina de paleta i estava disposat a comprar el pis, però ara s´hi troba una porta antiocupes, com sis més del bloc de Pere Lloberas, 7. Diari de Girona ha contactat amb Servihabitat però l´empresa no ha respost.