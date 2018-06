Una menor denúncia una agressió sexual a Palamós durant la revetlla

Una noia menor d'edat ha denunciat haver sigut víctima d'una agressió sexual, aquest dissabte a la nit, a Palamós. Els fets s'haurien produït durant la celebració de la revetlla de Sant Joan a la platja del municipi. Aquest és un dels quatre casos d'abús dels que les autoritats catalanes en tenen constància, segons ha informat avui el conseller d'Interior Miquel Buch.

Les altres tres denúncies sexuals es van produir a Barcelona; una per una temptativa d'assalt al districte de Sants; una altra per un cas d'abús a l'Eixample i, finalment, un darrer cas d'agressió d'un home a un altre home en una platja de Ciutat Vella.

Tot i que no ha entrat a valorar si aquesta xifra és superior o inferior a la d'altres anys, sí que ha dit que episodis ocorreguts en festes com el Sant Fermí de 2017 "fan que possibles agressors es repensin actuar i que la ciutadania estigui més atenta i emetent".

Alhora ha explicat que cada cop hi ha més denuncies per situacions d'aquesta tipologia: "El que fa uns anys ens semblava que era tolerable ara som els primers en denunciar-ho perquè va canviant el comportament ciutadà", ha comentat el conseller que ha remarcat que ara hi ha "rebuig social". En aquesta línia ha recordat que la tendència és que aquesta mena d'agressions s'incrementin durant l'estiu.