Platja d'Aro amplia dues setmanes el servei de salvament

Els programes de salvament i socorrisme, i d´abalisament i ­plataformes a les platges de­ Castell-Platja d´Aro presenten enguany diverses millores i ampliacions fruit dels nous contractes que entren en vigor aquest estiu. Per exemple, en salvament s´incrementa en dues les setmanes de servei –una més al juny i una més al setembre–, i en matèria d´abalisament es renoven boies, plataformes i es crea la Via Brava de Cavall Bernat. Els dos àmbits formen part del programa integral Fem Platja! Estiu 2018 de la regidoria de Serveis de l´Ajuntament, que va més enllà de la gestió de la neteja de la façana marítima, per incorporar-hi múltiples aspectes vinculats a la qualitat, la informació, la seguretat o la participació ciutadana, amb un equip humà de 48 persones i un pressupost anual aproximat de 725.000 euros.