Aquest dissabte es va fer la tradicional plantada de l'arròs de Pals. El municipi, com es fa cada any, es va bolcar en aquesta festa que es va fer al Mas Carles al matí i per acabar, es va poder fer un esmorzar de pagès. La plantada consisteix en què els pagesos més veterans de la vila ofereixen al públic assistent una demostració de com es plantava l'arròs manualment amb els peus ficats dins l'aigua abans de la mecanització.