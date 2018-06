Un sindicat policial reclama a l'Ajuntament de la Bisbal que convoqui places

El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals de Catalunya (SAP-PL), amb representació en aquest cos a la Bisbal d´Empordà, reclama a l´equip de govern que convoqui oposicions per cobrir les places d´agent a la Policia Local bisbalenca ja que la majoria de la plantilla és interina. Aquest sindicat considera que l´ocupació d´aquestes places per funcionaris de carrera seria positiu per al cos ja que, amb la situació d´interinatge, els agents senten la inestabilitat laboral, alhora que valora que impedeix «tenir una plantilla de futur».

També reclama aquesta convocatòria laboral per a la Policia Local de la Bisbal d´Empordà per garantir una igualtat de condicions en tots els participants en el procés selectiu.

Agents que marxen

Un altre assumpte que el sindicat considera que ha d´abordar l´Ajuntament és la millora dels salaris dels agents, que afirma que són dels més baixos de les comarques gironines. Pel Sindicat Autònom de Policia, els sous fan que hi hagi agents que decideixen marxar a un altre cos municipal un cop han superat el curs de formació, situació que també juga en detriment de la Policia Local bisbalenca.

El sindicat trasllada la reclamació de la plantilla de millorar les instal·lacions de la comissaria com ara en els accessos i, davant del nivell 4 d´alerta terrorista que hi ha vigent al país, considera que també seria important formar més els agents bisbalencs. Finalment, es queixen que hi ha mancança de roba i material.