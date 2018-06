Condemnats per estafa els amos d'una agència de viatges que van deixar penjats 46 clients

L'Audiència de Girona ha condemnat els propietaris de l'agència de viatges Kayuma de Palafrugell (Baix Empordà) que van deixar penjats 46 clients que havien contractat les vacances amb ells entre el setembre del 2012 i el mateix mes de l'any següent. Els acusats, que s'enfrontaven a 6 anys de presó i a pagar una multa de 2.880 euros, han reconegut que es van embutxacar 72.863,67 euros que els clients havien abonat per anar de viatge a destins com Madeira, República Dominicana, Costa Rica, Nova York, Nigèria o l'Argentina. La fiscalia i les defenses han arribat a una conformitat per rebaixar la condemna a 2 anys de presó i 720 euros de multa. L'asseguradora de l'agència de viatges va indemnitzar els afectats amb 60.000 euros. Els condemnats no hauran d'entrar a presó amb la condició que abonin els diners que encara falten per pagar (que són 3.070 euros) i no delinqueixin durant els pròxims quatre anys.