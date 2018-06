La confraria de pescadors de Palamós s'alia amb Múrcia i Granada per fomentar una pesca sostenible

La confraria de pescadors de Palamós, la de San Pedro de Pinatar (Múrica) i la de Motril (Granada) s'han unit per crear el projecte Cofradedmed, que busca fomentar una pesca sostenible en què es tingui en compte la protecció dels ecosistemes marins i dels recursos vius. El projecte compta amb els gestors de les confraries, biòlegs pesquers i experts mediambientals. A partir d'aquí han desenvolupat una metodologia comuna per localitzar i fer un seguiment d'algunes de les zones que tenen més interès pesquer. Posteriorment es registraran els resultats en una base de dades per conèixer l'estat de salut de les espècies en aquestes zones. A més, es preveu que també hi hagi comunicació entre les tres confraries per explicar quins mètodes s'utilitzen per mantenir algunes de les espècies de peixos que hi ha en el seu territori i poder-los adaptar a la resta de ports.

De moment ja s'han fixat quines espècies estudiaran i han començat a tenir mostres de les talles dels peixos que s'han pescat en les tres confraries. A partir d'aquest mostreig es dissenyaran uns quadres comuns de bones pràctiques pesqueres i eines útils per saber quan s'està debilitant a una espècie determinada de peix. Unes eines que intentaran que siguin comunes entre les tres confraries.

El projecte Cofradedmed compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per la Transició Ecològica a través del programa Pleamar. A més, compta amb el cofinançament del Fons Europeu Marítim de Pesca.