Dolors Bassa rebrà enguany la Medalla del Montgrí

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reconeixerà la trajectòria política, professional i personal de l'exconsellera i exregidora Dolors Bassa concedint-li la Medalla del Montgrí 2018. Com és tradició, l'acte de lliurament se celebrarà el dia 24 d'agost, la vigília de Sant Genís, a l'Espai Ter, en el marc dels actes de la festa major, i tindrà un solemne caràcter institucional de «denúncia de l'excepcionalitat i la greu repressió política que viu Catalunya», ha informat l'Ajuntament.

Atesa la significació que se li vol donar al lliurament, aquest serà el primer cop que es concedirà una sola medalla i no tres, com es ve fent habitualment des del 1986, quan es va instituir aquest guardó, el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament en reconeixement a les persones i els col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida municipal.

Bassa, com a membre del Govern de la Generalitat i consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, és «una de les víctimes personals d'aquesta situació de vulneració sistemàtica dels drets del nostre país», exposa l'Ajuntament.

Dolors Bassa va ser destituïda pel govern espanyol el 27 d'octubre de 2017 i des del 23 de març de 2018 es troba empresonada (per segon cop) a la presó d'Alcalá Meco, per ordre del poder judicial espanyol, per formar part del govern de la Generalitat de Catalunya que va impulsar el referèndum de l'1-O.

Segons ha exposat l'Ajuntament, «Torroella de Montgrí, la seva vila natal, està patint aquest empresonament amb gran tristesa, dolor i indignació, per la injustícia que representa i per afectar una persona que ha dedicat bona part de la seva vida professional i pública a defensar els valors de convivència i a treballar per la cohesió social».