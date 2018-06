La Fiscalia envia a un centre de menors el detingut per la violació de Palamós

La Fiscalia de Menors ha decidit enviar a un centre de menors el detingut com a autor material de la violació a una menora a Palamós.

El suposat autor material de la violació a una menor de 15 anys a Palamós va agredir sexualment la jove en un edifici en obres de la població durant la Revetlla de Sant Joan, a prop de la platja.

Mentre la violava, a lloc hi va arribar un segon jove a la zona. Que no va participar en l'agressió però tampoc va ver res per parlar-la. Aquest altre menor també va ser arrestat i ha quedat, segons la decisió presa per la Fiscalia, en llibertat sota la tutela dels seus pares.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal van detenir els dos joves després que la menor denunciés els fets. El cas ha quedat tancat.