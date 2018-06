Condemnats els amos d'una agència de viatges que va estafar 46 clients

L'Audiència de Girona ha condemnat els propietaris de l'agència de viatges Kayuma de Palafrugell que van deixar penjats 46 clients que havien contractat les vacances amb ells entre el setembre del 2012 i el mateix mes de l'any següent. Els acusats, que s'enfrontaven a sis anys de presó i a pagar una multa de 2.880 euros, han reconegut que es van embutxacar 72.863,67 euros que els clients havien abonat per anar de viatge a destins com Madeira, República Dominicana, Costa Rica, Nova York, Nigèria o l'Argentina. La fiscalia i les defenses han arribat a una conformitat per rebaixar la condemna a dos anys de presó i 720 euros de multa. L'asseguradora de l'agència de viatges va indemnitzar els afectats amb 60.000 euros. Els condemnats no hauran d'entrar a presó amb la condició que abonin els diners que encara falten per pagar (que són 3.070 euros) i no delinqueixin durant els pròxims quatre anys.

Els dos processats han reconegut els fets pels quals la fiscalia els acusava d'un delicte d'estafa. En concret, l'escrit d'acusació recull que Núria Rustullet era administradora única de la mercantil Kayuma Viatges S.L. i la seva parella sentimental, Juan Antonio Iruela, era el gerent de l'agència de viatges.

Des del setembre del 2012 i fins al mateix mes del 2013, detalla la fiscalia, van traçar un «pla preconcebut» amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que els clients abonaven per contractar viatges. «Van crear l'aparença que l'agència de viatges funcionava amb normalitat. Aleshores, cobraven als clients per les reserves dels seus viatges simulant, posteriorment, que els diners anirien a parar als corresponents touroperadors, companyies de viatges, companyies aèries o de tren, allotjaments hotelers i assegurances de cancel·lació», descriu l'acusació pública. Per donar aparença de normalitat, imprimien les reserves dels viatges però «mai pagaven als prestadors dels serveis» perquè «s'apropiaven» dels diners. D'aquesta manera van deixar tirats 46 clients que havien contractat les seves vacances amb ells. «No podien gaudir ni dels viatges ni de les estades contractades ni tampoc podien fer efectiva l'assegurança de cancel·lació», relata la fiscalia.

En total, la quantitat «defraudada» pels condemnats van ser 72.863,67 euros. Part dels clients van recuperar els diners perquè van rebre indemnitzacions de la seva entitat bancària després de fer el pagament amb targeta o perquè l'asseguradora de l'agència de viatges va abonar-los els diners. Segons recull l'escrit d'acusació, l'assegurança contractada va pagar 60.000 euros en el procediment d'arbitratge a l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat.