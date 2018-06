Delictes contra la llibertat sexual, presents arreu de Catalunya

Durant el darrer any 2017 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va atendre un total de 5.731 menors acusats de diferents fets delictius. Així ho il·lustren les dades proporcionades, on es posa de relleu que un 4,1% d'aquests delictes van ser agressions sexuals (concretament una xifra de 236). En 27 casos els menors van acabar internats per la gravetat dels fets en centres de justícia juvenil, on es pot trobar joves amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys. D'aquesta xifra total de menors, la gran majoria eren nois (4.609) i en menys mesura noies (1.122), amb una quantitat significativa d'aquells que tenien edats entre els 17 i els 18 anys. El 70% d'aquests infants i adolescents acusats tenien la nacionalitat espanyola.

Internament a Girona

Agafant concretament la província de Girona, en l'actualitat, amb dades del 9 de maig del 2018, a les comarques hi ha un total de 21 menors d'edat que es troben amb mesures d'internament com a responsables de delictes greus (per exemple homicidis, assassinats o violacions, entre d'altres). Els règims d'internament que s'apliquen poden ser de tres tipus diferents: tancats (on sempre es fa tot a dins), semioberts (on es realitzen algunes de les activitats fora) i oberts (on els menors fan totes les activitats fora, però tornen a dormir). D'aquesta xifra presentada, només un d'ells es troba en un règim tancat a causa de la gravetat dels fets.

Pel que fa als delictes relacionats amb la llibertat sexual i perpetuats per menors, les dades més recents, proporcionades per la darrera memòria de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya, mostra que a la província de Girona es van registrar el 2015 un total de 12 casos, 5 agressions sexuals i 7 abusos sexuals. Unes xifres superiors a les de l'any següent, el 2016, quan els valors van baixar i hi va haver 5 casos, 2 d'agressions sexuals i 3 d'abusos sexuals.