Envien a un centre de menors el detingut a Palamós

La fiscalia de menors en funcions de guàrdia de Girona ha decidit enviar a un centre de menors de justícia juvenil el detingut com a autor material de la violació a una menor a Palamós. El suposat culpable va agredir sexualment una jove de 15 anys en un edifici en obres de la població durant la revetlla de Sant Joan, molt a prop de la platja. Mentre la violava, al lloc hi va arribar un segon jove que no va participar en l'agressió, però tampoc va fer res per aturar-la.

Els dos adolescents –que tenen entre 14 i 15 anys– van declarar ahir davant de la fiscalia i després d'escoltar la seva versió, aquesta va sol·licitar l'ingrés al centre per al suposat autor material, una mesura cautelar que va ser avalada per la jutgessa de menors. Pel que fa a l'altre menor, aquest també va ser arrestat i va quedar, segons la decisió presa per la Fiscalia, en llibertat sota la responsabilitat dels seus tutors legals.

L'agressió sexual va tenir lloc cap a les quatre de la matinada del dia de Sant Joan, a escassos metres de la zona de la platja de Palamós on hi ha instal·lades les barraques de la festa major (i on se celebrava la revetlla). Les primeres informacions, aportades pels agents del cos dels Mossos, apuntaven que la víctima i l'agressor no es coneixien prèviament als fets del cap de setmana passat.

El suposat autor material de la violació va abordar la noia a la zona d'obres, la va amenaçar i la va penetrar. Mentre l'agredia sexualment, va arribar al lloc el segon detingut, que segons recull la investigació, no va prendre part activa en la violació però tampoc va fer res per evitar que l'altre jove continués perpetuant-la.

Després d'agredir sexualment a la noia, els dos arrestats van marxar junts del lloc i la menor va poder demanar ajuda als seus amics i avisar els Mossos d'Esquadra, que els van detenir poc després. A més, els agents van inspeccionar la zona en obres i hi van recollir indicis que podrien tenir relació amb el cas (i que a partir d'ara caldrà analitzar amb detall). Aquest passat diumenge, la policia va deixar sense efecte la detenció del segon implicat.



Els menors davant la Justícia

El procés penal davant la jurisdicció de menors és una mica diferent del que s'aplica als adults (majors de 18 anys). En el cas d'aquells infants amb edats per sota dels 14 anys, aquests no són mai responsables penals, sigui quina sigui la gravetat del fet delictiu que s'hagi comès. El sistema de penes de la llei del menor (d'edats compreses entre 14 i 18 anys) divideix les penes que es poden aplicar en dues franges depenent de si el jove té 14 o 15 per una part, o 16,17 i fins a 18 per una altra, ja que les penes són superiors en aquesta segona, encara que es tracti del mateix tipus de delicte.

També cal tenir en compte que en cap cas es podrà imposar una pena que sigui superior a la que es posaria pel mateix tipus de delicte a una persona major d'edat. Pel que fa a la temporalitat d'aquestes mesures, vindrien determinades a partir de les diferents característiques de cada situació (també en aquelles de caràcter més greu).