Els pescadors de Palamós participen en un projecte de base de dades pesquera

La Confraria de Pescadors de Palamós ha presentat el Cofradedmed, un projecte que lidera juntament amb les confraries de San Pedro del Pinatar (Múrcia) i Motril (Granada). A banda dels pescadors, també hi ha implicats els gestors de les confraries, biòlegs pesquers i experts en medi ambient, que s´agrupen amb l´objectiu de crear una base de dades ambiental i socioeconòmica per fomentar una pesca sostenible, basada en la protecció dels recursos marins vius, la biodiversitat i els ecosistemes marins.

Les tres confraries desenvolupen la seva activitat dins la Xarxa Natura 2000 i han desenvolupat una metodologia comuna de localització i seguiment ambiental d´àrees d´alevinatge d´espècies d´alt interès pesquer. El projecte també contempla l´intercanvi de coneixements entre els professionals de les diferents àrees així com la divulgació del coneixement adquirit cap a la societat i a tots els actors implicats en el sector pesquer. Fins al moment ja s´han fet les determinacions de les espècies a estudiar, així com enquestes i embarcaments per a fer mostreigs de talles dels peixos capturats. Aquests mostreigs serviran per dissenyar quadres comuns de bones pràctiques pesqueres i per determinar indicadors d´esforços i resultats que siguin vàlids per a les tres confraries.

Aquest projecte es duu a terme amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del programa Pleamar.