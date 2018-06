La cita de La Santa es proposa superar els 100.000 visitants aquest estiu

Els empresaris Julio Rico i Carles Bassó, artífexs de La Santa, van presentar ahir a la Fàbrica Moritz de Barcelona la segona edició d'aquesta cita estival a Santa Cristina d'Aro, que acull art, tendències, moda, gastronomia, música i copes, i es consolida com l'epicentre de l'oci estival a la Costa Brava.

La Fàbrica Moritz va esdevenir durant unes hores un petit escenari del que serà la Santa, ja que es va recrear tant la seva estètica desenfadada i estival, amb aquest característic aire boho-chic, com el seu esperit intrèpid i lúdic que, des seu naixement, ha estat un dels senyals d'identitat d'aquest projecte. Va tenir-hi lloc una petita degustació musical a càrrec de la jove cantant i pianista Mònica Maranillo, finalista de La Voz Kids 2017 i del duet manresà Filferro, format per David, excomponent del grup Messengers, i Gerard, ex guitarrista de l'orquestra Mitjanit, que juntament amb altres artistes de la talla de Fundació Tony Manero, Manu Guix, Marcel Lazara i Julia, Nil Moliner i Mazoni passaran per l'escenari del Santa Cristina Horse Club durant l'estiu.

Julio Rico va destacar que «després dels 87.000 visitants, la gran majoria repetidors, que van passar per La Santa l'estiu passat, enguany volem superar els 100.000», gràcies a una oferta més transversal i a la qualitat de la l'oferta gastronòmica, amb més de trenta propostes diferents d'establiments de primera qualitat, el cartell musical, els tallers, les activitats infantils i d'altres propostes que tindran lloc diàriament al recinte del Santa Cristina Horse Club del 20 de juliol al 26 d'agost.