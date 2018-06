Havaneres i sardanes, per la festa de Calella

La vila de Calella de Palafrugell enceta avui tres dies de Festa Major amb diferents activitats a l´aire lliure. El ball de nit amb Dj inaugurarà la festa avui a les deu del vespre a la plaça del Port Bo.

La festa continuarà demà amb la 26a trobada d´embarcacions tradicionals i la trobada de puntaires i concurs infantil de dibuix, a partir de les 10 del matí a la plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell. A la tarda, en el mateix indret, hi haurà un espectacle infantil a càrrec de Fefe & Cia. El grup farà participar a petits i grans del xou tot ballant i jugant amb les seves cançons i danses. Paral·lelament, a la plaça del Port Bo, es durà a terme un ball de sardanes a càrrec de la cobla Baix Empordà.

El punt àlgid arribarà a la nit, a les 22 h, amb el concert Cançons arran de mar del grup Els Cremats. La banda oferirà a la platja del Canadell un recital de música popular del cant de taverna i de les havaneres. Formada el 1996, aquest grup amb seu a Palafrugell i Calella de Palafrugell ha trencat molts tòpics sobre el tractament d´aquest gènere de per si molt conservador. Els Cremats es caracteritzen per la constant recerca de nous registres i la immersió en diferents músiques i gèneres, sobretot d´arrel popular. Una formació amb un llarg i consolidat bagatge, considerats per molts els «enfants terribles» d´aquest gènere per la seva voluntat d´innovació i de fusió amb altres gèneres com la rumba, el son cubà, el pop, el bolero o la cúmbia.

L´últim dia de la Festa Major de Calella de Palafrugell serà el diumenge. La jornada comptarà amb la 14a Trobada de col·leccionistes de bosses de sucre, a les 10 del matí al local Club Vela Calella, i la missa cantada amb la Coral Nit de Juny, a les onze del matí a l´església de Sant Pere de Calella.

La festa finalitzarà amb una rua per les places i carrers de la vila, a partir de les 18.30 h. El recorregut acabarà a la plaça del Port Bo, on es durà a terme una sessió de zumba.

El següent cap de setmana, el dissabte 7 de juliol, serà quan més afluència de gent passarà per Calella de Palafrugell gràcies a la Cantada d´Havaneres, que arriba a la 52a edició. El festival comptarà amb les actuacions de Peix Fregit, Port Bo, L´Empordanet i Havàname.