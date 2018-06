Front comú d'entitats ecologistes contra les amenaces a la Costa Brava

Entitats ecologistes i conservacionistes van reunir-se ahir a Girona, al local de l'Associació Naturalistes de Girona, per acordar fer un front comú en la defensa i conservació de la Costa Brava, tant des del punt urbanístic com pot ser el desenvolupament de noves urbanitzacions com d'altres elements, per exemple, l'extracció de corall vermell o de sorres del fons marí. El tema més calent que van posar sobre la taula és una modificació puntual del POUM de Begur que afecta el sector d'Aiguafreda, la qual ha permès veure que es tracta d'una unitat d'actuació que abasta 70 hectàrees i amb un sostre previst de 145.564 metres quadrats –el conjunt de l'àmbit ja està edificat entre un 20 i un 25%–. Aquesta previsió de creixement urbanístic es troba recollida al pla general de l'any 1989. Tenen previst presentar al·legacions a la modificació del POUM, el termini de les quals acaba la setmana que ve.

El xalet del Golfet, la Pineda d'en Gori, el polígon industrial de la Pietat a Palamós, el pla especial dels Jardins de Cap Roig, l'ampliació del Port d'Aro, les previsions d'habitatges a la platja de Pals, la construcció d'un port esportiu a Tossa de Mar, ampliació de l'autopista C-32, l'extracció de corall i de sorres són exemples de les amenaces o agressions –unes més concretes que d'altres, algunes descartades per la Generalitat– que pateix la Costa Brava, segons van posar sobre la taula les entitats. Salvem el Golfet, Salvem la Pineda d'en Gori, SOS Empordanet, l'ANG, Amics de Tossa, Ecologistes en Acció, els antiMAT, opositors al MidCat, entre d'altres, van acordar crear un front comú per denunciar les actuacions que consideren que malmeten el litoral gironí.

D'aquesta manera, sota el lema SOS Costa Brava, volen formar una unitat d'actuació contra tot aquest conjunt d'intervencions sobre el territori i denunciar-les davant la societat. I transmetran un manifest als responsables polítics i obriran una recollida de signatures i de fons per poder dur a terme la lluita administrativa i judicial, si fa falta.

Les entitats van decidir aquesta actuació territorialitzada pensant en extendre-la a altres indrets on hi ha intervencions i actuacions que entenen que agredeixen el territori i que, per les que van citar, s'extenen arreu de les comarques gironines.