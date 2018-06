Reparada i Perico, els noms dels capgrossos de Begur

Reparada i Perico són els noms dels capgrossos de Begur, els quals van ser presentats dijous en un acte a l'església parroquial i que va servir d'inici del programa de la Festa Major de Sant Pere. Els noms han estat triats per votació popular entre quatre propostes per a cadascun d'ells, la majoria fetes pels alumnes d'Infantil de l'escola Dr. Arruga. Els capgrossos, que representen una parella d'indians, han estat apadrinats pels gegants de Lloret de Mar i acompanyats per la capgrossa Lupita, una cubanita elaborada pels alumnes d'Infantil de l'escola begurenca i que van presentar divendres passat.