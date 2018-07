Les obres de l'aparcament de Llafranc seguiran durant l'estiu

Les obres per construir un aparcament de tres plantes i 143 places a Llafranc no s'aturaran durant els mesos d'estiu, malgrat l'ordenança municipal de civisme i convivència, que determina que als nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida, així com al centre de Palafrugell, no s'hi podran fer obres que puguin causar molèsties del 15 de juny al 15 de setembre. No és l'única obra municipal que l'Ajuntament tindrà en marxa durant aquests mesos, sinó que també hi ha, al nucli de Palafrugell, la restauració de la Torre de Can Mario i la rehabilitació de l'antic Museu del Suro per convertir-lo en un centre d'arts escèniques i artístiques. El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros (CiU), ha explicat que l'Ajuntament incomplirà la seva normativa perquè aquestes obres es troben dins de les inversions financerament sostenibles, una qualificació que determina que el darrer certificat d'obra ha d'estar fet, com a molt tard, el 31 de desembre d'aquest 2018.

Ros ha reconegut l'incompliment de l'Ajuntament de la normativa municipal en el cas de l'aparcament, però ha precisat que és un assumpte que ja ha comentat als hotelers de la localitat i que està disponible per explicar-ho a tots els veïns que li ho requereixin. En tot cas, ha detallat que fins ara només dues persones se li han adreçat per comentar-li el fet que les obres de l'aparcament no s'hagin aturat. El regidor ha afegit que l'empresa constructora pararà quinze dies a l'agost perquè fa vacances i que la fase més molesta, l'excavació, ja ha acabat.

Pel que fa a la Torre de Can Mario, ha concretat que no és una obra que hagi de causar gaires molèsties, mentre que l'obra a l'antic Museu del Suro té un caràcter principalment interior, és a dir, que no ha de provocar sorolls, alhora que considera «relatiu» que sigui al centre de Palafrugell.

El regidor socialista Xavier Rangel ha lamentat la manca de planificació del govern, ja que les inversions financerament sostenibles depenen del romanent de tresoreria, una quantitat econòmica que es disposa a partir del març o l'abril, cosa que endarrereix l'inici d'obres. Per això, creu que el govern hauria d'haver buscat un altre finançament que permetés començar aquestes inversions passat l'estiu i acabar-les a la primavera. Finalment, recrimina al govern que «l'administració ha de ser capaç de complir la normativa que imposa als privats».