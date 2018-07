«Colors» és el cartell de la Festa Major de Platja d'Aro

La Festa Major de Platja d'Aro d'enguany presenta una nova imatge gràfica, escollida entre una quarantena de propostes presentades pels alumnes de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. L'obra guanyadora, titulada Colors, és obra de la gironina Cristina Culubret Rigau, premiada amb 500 euros i que és el cartell promocional de la festa del 2018. Aquesta és la sisena edició del concurs, fruit del conveni de col·laboració del consistori amb el centre de referència de formació superior en l'àmbit de les arts de les comarques de Girona. Més enllà del cartell premiat, el jurat també ha fet una menció especial per a les obres Carxofa de Marianna Font Puigdevall, Voltant a la fira de Nina Bach Pujol, Gent d'estiu d'Alba Azaola Santos, i Momo de Mohana Ramionet Font.

Platja d'Aro celebra la Festa Major del 15 al 19 d'agost amb la voluntat d'oferir un conjunt ampli d'activitats atractives per a tots els públics i per a totes les edats. La gratuïtat i l'aire lliure com a escenari de gairebé totes les propostes són els trets característics d'una festa que dissenya un programa obert, dinàmic i engrescador amb concordança amb el cosmopolitisme de la vila.