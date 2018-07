Platja d'Aro convoca el setè Premi Jordi Comas de Recerca Local

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, mitjançant la Biblioteca Mercè Rodoreda, convoca el setè Premi Jordi Comas de Recerca Local, dotat amb 4.500 euros, per al millor projecte inèdit d'investigació que pugui esdevenir, posteriorment, un treball de recerca sobre Castell-Platja d'Aro i s'Agaró en qualsevol àmbit (geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, biografies, folklore...). La convocatòria ja és oficial i les propostes es poden lliurar fins al 31 d'octubre de 2018 a la biblioteca. El veredicte es farà públic la segona quinzena de desembre i el treball final cal lliurar-lo abans no acabi l'any 2019.

Alhora es manté la possibilitat que els treballs no premiats puguin ser valorats automàticament en les futures edicions de la convocatòria si els autors ho autoritzen, generant-se així una borsa de projectes per reduir la possibilitat que es declari desert el guardó, com va passar l'any 2016.

La concessió de la beca s'efectua en dos moments: lliurament del premi (2.000 euros) i un cop presentat el treball final i obtingui el vistiplau del jurat (2.500 euros). No s'admeten obres que hagin obtingut altres beques per a la realització del mateix treball de recerca, ha informat l'Ajuntament.