La Generalitat obre la porta a buidar la totalitat de l'abocador de Vacamorta

El projecte de buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles, que la Generalitat va adjudicar el 24 de maig passat estableix la retirada parcial dels residus que hi ha dipositats: d'acord amb les prescripcions tècniques marcades per l'administració catalana, el projecte s'ha de limitar als 2.356.030,11 tones de residus industrials que s'hi van abocar entre el 2003 i el 2014; mentre que no diu res de les 336.626,70 tones que s'hi van dipositar del 2000 al 2003. Els opositors a l'abocador van criticar durament la Generalitat per aquest decisió perquè «com pot ser que avui, juny del 2018, la Generalitat encara no hagi tret cap residu, segueixi amb la política continuista de no posar-se al costat dels afectats i sense cap vergonya de deixar Vacamorta bruta i en perill?». No obstant això, la Generalitat, aparentment, ha canviat el posicionament, segons van anunciar ahir la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), arran de la darrera reunió que van mantenir, en què la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, va obrir la porta a treure tots els residus.

Els representants de les dues entitats, a més dels de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, van trobar-se el 26 de juny amb Marta Subirà. I, segons van relatar ahir el CEPA i la PAAC, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat els va transmetre que no descartava la retirada de tots els residus abocats a Vacamorta, incloses les milers de tones que s'hi van dipositar entre els anys 2000 i 2003. En aquest sentit, Subirà els va comunicar que es valoraria la retirada també d'aquestes 336.600 tones de deixalles industrials si la sentència que anul·lava la primera llicència d'obertura de l'abocador era ferma. Els representants municipals i de les entitats van recordar aleshores a Marta Subirà que la resolució judicial que va anul·lar aquest permís era ferma des del 30 de desembre de l'any 2002. També li van comunicar que la sentència no només exposava motius urbanístics per anul·lar l'activitat, sinó d'afectació a la salut de les persones per la seva proximitat amb els nuclis habitats de Puigventós, Cruïlles i la Bisbal ja que en comptes d'estar a 2.000 metres com establia la llei, està a només 400.

Les paraules transmeses per Subirà a l'Ajuntament, la PAAC i el CEPA contrasten amb les que uns dies abans havia pronunciat el conseller de Territori, Damià Calvet, que havia afirmat que la Generalitat se cenyirà «estrictament a allò exigit per sentència», que anul·lava l'autorització ambiental de l'abril del 2003 que va donar l'administració catalana i que va permetre reobrir l'abocador. En aquest sentit, els opositors a l'activitat ja havien recordat anteriorment a la Generalitat que «tots els residus que es van abocar del 2000 al 2003 també són il·legals».

A més de l'assumpte de la retirada de tots els residus de Vacamorta, les diferents parts van acordar, segons van exposar la PAAC i el CEPA, iniciar al setembre els passos per constituir la nova comissió de seguiment del procés de buidatge, després que la creada a finals del 2014, amb el conseller Santi Vila, no va tenir cap recorregut.



A cop de resolució judicial

De fet, en aquest procés que va portar a la clausura de l'abocador el 2014 i que ha de culminar amb el seu buidatge, la Generalitat sempre ha estat al costat de la societat que explotava l'activitat i, quan ha actuat, ho ha fet perquè sentències i interlocutòries judicials li han obligat –per exemple, un cop clausurat l'abocador, la Generalitat s'oposava a treure els residus argumentant que hi havia risc ambiental–. En aquesta nova comissió de seguiment, tant les entitats com l'Ajuntament volen intervenir activament en el procés de buidatge amb la incorporació d'experts i tècnics independents per tenir els estudis necessaris per garantir que la solució escollida sigui la més idònia per garantir la salut de la població i el mínim risc ambiental.

La Generalitat va calcular l'any 2015, segones les dades que van transcendir aleshores, que retirar 2,2 milions de tones de residus de l'abocador de Vacamorta costaria més de 150 milions d'euros i 11 anys de feina.