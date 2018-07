Palamós disposa d'un nou punt d'atenció per a joves

L'Ajuntament de Palamós disposa d'un nou punt d'atenció i actuació adreçat a joves d'entre 16 i 24 anys per desenvolupar el Programa Centre de Noves Oportunitats, que pretén oferir un recurs específic a joves que no hagin finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o postobligatoris i que actualment no tinguin feina. Han d'estar inscrits al Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat i donats d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya, ha comunicat l'Ajuntament.

Les accions previstes a Palamós per desenvolupar el programa són oferir orientació laboral, assessorament formatiu i formació ocupacional a mida, fomentar el retorn al sistema educatiu, treballar competències transversals i tecnicoprofessionals, i la possibilitat de poder fer pràctiques en empreses.

D'aquesta manera, i a través d'una tècnica especialitzada en el programa, s'ofereix als joves itineraris personalitzats per a desenvolupar competències socials i personals que els facilitin l'accés a recursos formatius, laborals i socials. El programa es basa en el treball per projectes i vivencial per a potenciar l'autoconeixement, el creixement personal, les habilitats socials, les competències professionals i les noves tecnologies, ha informat l'Ajuntament.