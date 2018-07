Calonge impulsa empreses tecnològiques que aportin solucions a «smart cities»

Calonge i Sant Antoni és un municipi amb un territori urbà dispers i una població que fluctua moltíssim en funció de l'època de l'any. Aquestes característiques fan que el desenvolupament de solucions tecnològiques hagi de tenir en compte característiques específiques, com un gran volum de circulació de vehicles a l'estiu, un consum d'aigua també molt gran durant la temporada turística o problemes de seguretat a l'hivern quan bona part de les zones disperses del municipi queden despoblades. Partint d'aquest fet diferencial, però que comparteixen molts municipis turístics de Catalunya i de tot l'Estat, l'Ajuntament Calonge i Sant Antoni impulsa la creació d'un hub que permeti fer néixer i créixer empreses tecnològiques que desenvolupin solucions en aquest àmbit.

L'objectiu, ha informat l'Ajuntament, és fomentar l'ocupació, la creació d'empreses d'alta qualificació tecnològica i atraure talent al municipi. Les solucions desenvolupades per les empreses disposaran a Calonge i Sant Antoni d'un banc de proves i posteriorment pondran vendre els seus productes a municipis amb característiques similars.

L'Ajuntament calongí ha exposat que el projecte té una previsió de desenvolupament de quatre anys, i tindrà com epicentre Alta Mar, l'espai coworking i viver d'empreses del municipi, situat al Palau Firal de Sant Antoni. La primera fase del projecte de creació d'aquest hub tecnològic se centrarà en la captació dels emprenedors i s'estima que s'hi sumin al voltant d'una quinzena. En una segona fase, s'oferirà un procés de formació en smart cities i, en desenvolupament tecnològic, un pas que servirà de trampolí per a la següent fase: la creació de l'empresa tecnològica. Durant aquesta tercera fase, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni actuarà com a mentor, acompanyant des d'Alta Mar els emprenedors en el seu camí. La quarta fase del projecte preveu, per una banda el suport econòmic per llançar al mercat les aplicacions desenvolupades, i per una altra el compromís de l'Ajuntament d'adquirir els millors projectes tecnològics.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va explicar ahir que «aquest projecte contribuirà a donar un valor afegit a la implicació del jovent» en els projectes municipals. Paral·lelament, Soler va destacar que aquesta iniciativa «permet seguir conreant un bon futur amb la creació de noves empreses». El regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades, va apuntar que ajudaran «tots els emprenedors a desenvolupar el seu negoci i el seu producte tecnològic», de manera que això contribuirà «a la desestacionalització de l'economia del municipi».

El projecte per impulsar el hub smart town té el suport del programa Primer de Preacceleració que vol estimular una emprenedoria d'empreses que des del primer moment volen créixer basant-se en la innovació i la tecnologia. Serà la segona localitat de la província de Girona –la primera és Figueres– que s'acull a aquest projecte. Aquesta iniciativa suposa una subvenció de 50.000 euros a l'any, durant quatre anys.