La Generalitat afirma que buidar tot Vacamorta és només una opció a estudiar

La Generalitat de Catalunya va precisar ahir que no hi ha cap compromís amb les entitats opositores a l'abocador de Vacamorta ni amb l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura de retirar les 336.626,70 tones de residus industrials que es calcula que s'hi van dipositar entre l'any 2000 i el 2003 –abans del primer tancament de l'activitat–. Fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat van concretar ahir que la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, els va comunicar en la reunió que va mantenir amb la PAAC, el CEPA i l'Ajuntament, que la primera actuació serà complir amb la sentència que anul·la l'autorització ambiental que la Generalitat va atorgar el 10 d'abril de 2003, i que obliga a retirar els residus industrials que s'hi van abocar a partir d'aquella data; i que un cop s'hagués complert aquesta resolució judicial, es podria estudiar si es retiren els residus que s'hi havien dipositat anteriorment.

Aquest dimecres, la PAAC i el CEPA havien enviat un comunicat sobre aquesta trobada, la qual havien valorat positivament perquè Subirà, segones les entitats, no els havia descartat la retirada d'aquestes 336.626,70 tones de residus industrials. El projecte que ha encarregat la Generalitat sobre el buidatge de Vacamorta se cenyeix al que diu la darrera sentència, que parla de l'autorització del 2003. No obstant això, les entitats i l'Ajuntament s'han queixat que l'abocador era il·legal des de l'inici, l'any 2000, com va determinar el TSJC l'any 2002.