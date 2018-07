L'alt risc d'incendi obliga Begur a tancar fins a l'octubre el camí que porta a Tamariu

L'Ajuntament de Begur ha emès un decret d'alcaldia per tancar el camí que porta a Tamariu. La mesura s'ha pres per l'alt risc d'incendi que hi ha a la zona i s'allargarà fins el proper 1 d'octubre.

La via estarà tancada a tothom excepte els veïns que hi tinguin una finca. Per delimitar-ho, el consistori ha posat dues barreres a banda i banda del camí. També s'han col·locat unes senyals en què s'informa del motiu, i s'aprofita per recordar que no es pot aparcar davant i que està totalment prohibit encendre foc.

Amb aquesta mesura es vol reduir el risc d'un incendi forestal i garantir la seguretat dels immobles i la protecció de les persones que viuen en zones properes al bosc. El camí uneix la carretera que porta a Begur per Esclanyà, amb el nucli urbà de Tamariu.