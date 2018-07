Quatre dels 11 focs el 2017 a Vilopriu van ser intencionats

Els Agents Rurals han pogut acreditar que dels 11 incendis que es van produir al terme municipal de Vilopriu durant tot l'any passat, quatre d'ells van ser intencionats. És a dir, que algú va provocar-los per tal de destrossar hectàrees forestals i agrícoles de la zona. Segons fonts del cos, aquests quatre incendis, un gran nombre si es té en compte que és un terme de 16,4 km?2;, van cremar una superfície petita gràcies a la rapidesa dels efectius d'emergències. En total, els quatre successos van afectar 1,27 hectàrees, d'aquestes, 1,25 eren forestals i la resta (0,02) no forestals.

Aquest municipi del Baix Empordà és conegut malauradament per la presència d'un o més piròmans que cada estiu fan anar de bòlit els serveis d'emergències. Els Rurals i els Mossos segueixen treballant sobre el terreny i any rere any per acreditar-ne l'autoria.

Vilopriu ha tornat a sortir aquesta setmana als mitjans de comunicació per un altre incendi. Del qual, de moment, els Agents Rurals estan investigant-ne les causes. Aquest ha cremat fins a 25 hectàrees, de les quals la meitat són forestals i la resta, agrícoles.

Es dona el cas que la superfície que ha destrossat aquest incendi és gairebé tota la que es va cremar durant l'any passat a la província de Girona.

Segons les dades facilitades durant la presentació de la campanya forestal d'aquest any, els Agents Rurals van destacar que l'any passat va ser un any de mínims amb 28,64 hectàrees cremades fruit d'un incendi forestals. Una xifra que ja ha quedat superada, segurament, per l'incendi de Vilopriu i algun de menys superfície, que hi ha hagut els últims dies a la regió de Girona.

L'any passat, però, les 28,64 hectàrees van acabar cremades en no només un foc forestal, sinó en 97. Aquests van carbonitzar fins a 19,39 hectàrees forestals i la resta (9,25 hectàrees) no eren forestals, per tant, majoritàriament de caràcter agrícola.

Les 25 hectàrees de Vilopriu han cremat el mateix que els incendis forestals de l'any 2008. Llavors, van desaparèix fins a 25,34 hectàrees en un total de 91 incendis. Majoritàriament, com succeeix habitualment, de caràcter forestal (25,13).



Remullant punts calents

Vilopriu es va llevar ahir el matí amb els Bombers i les Adf encara sobre el terreny després d'una tarda de dilluns molt moguda per un nou incendi. Els efectius d'extinció d'incendis ahir van estar remullant tota l'àrea afectada. El dilluns, el foc ja es va donar per controlat.

Quant a la investigació, els Agents Rurals asseguren que encara tenen tots els fronts oberts i, per tant, no es pot determinar per ara si es tracta d'un foc provocat, una negligència o un accident, entre altres possibles causes.

Ahir es va poder veure sobre el terreny aquests agents juntament amb un gos que enguany s'ha incorporat a la investigació dels focs forestals i el qual és capaç, després de ser entrenat, de detectar diversos accelerants. Així pot determinar per exemple si es va utilitzar algun producte per tal que l'incendi s'iniciés i s'expandís per tota la zona.