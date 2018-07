«Quan fa tramuntana i calor, la gent de Vilopriu es passa dia i nit angoixada»

Durant els darrers anys la localitat de Vilopriu ha estat protagonista d'un elevat nombre d'incendis que han afectat aquesta zona baix-empordanesa. Els veïns del municipi fa temps que es mostren «preocupats» per la situació, que els posa en especial alerta quan arriben els mesos d'estiu. «Quan sentim un helicòpter ja ens salta el cor», explica l'alcalde de Vilopriu, Pere Pulido, «i els dies que fa tramuntana i calor estem dia i nit angoixats».

Una situació ben normal, tenint en compte que el 2017 es van registrar més d'una desena de focs, quatre d'aquests, provocats. «Fem el que podem, però necessitem que ens ajudin més. Estem en contacte continu amb els agents dels Mossos d'Esquadra, que fan una gran feina i vigilen molt. Majoritàriament els focs sempre són provocats i hi ha la possibilitat que el d'ahir també ho hagi estat», explica Pulido.

Mesures de prevenció

Posar càmeres de seguretat o col·locar un camió amb aigua a prop de la piscina han estat algunes de les propostes que s'han fet per prevenir possibles incidents d'aquest tipus, tot i que cap d'elles s'ha acabat desenvolupant. «Fa tres anys ens vam reunir amb el cap de Bombers de la Pera i vam pensar que estaria bé disposar un vehicle al costat de la piscina durant els tres mesos d'estiu, amb un vigilant que estigués atent per quan hi hagués foc. Finalment ens van dir que no podia ser», relata l'alcalde, «també havíem pensat posar càmeres de vigilància, però per falta de pressupost tampoc es va fer». Pulido assegura que després del foc d'ahir s'estan començant a moure fils i que «si cal anar a exposar-ho a la Generalitat, s'hi anirà» perquè no «ens podem quedar de braços plegats». Pel que fa a l'operatiu del dimecres passat, l'alcalde ha lamentat que - segons el seu punt de vista - l'actuació que van realitzar els Bombers per apagar el foc que va cremar 25 hectàrees va ser «molt desorganitzada».