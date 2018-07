Veus femenines i tradicionals, a la Cantada d'Havaneres de Calella

Calella de Palafrugell celebra aquest dissabte la tradicional i emblemàtica Cantada d'Havaneres, que enguany arriba a la seva 52a edició. El festival comptarà amb veus tradicionals amb els grups Port Bo i Peix Fregit, de joves amb l'Empordanet i de femenines amb Havàname. Els quatre grups actuaran a l'escenari de la plaça del Port Bo a partir de les 22.30 h.

Enguany, es tindrà un record especial per a les figures de Ricard Viladesau i Ortega Monasterio, dues autèntiques figures cabdals en àmbit musical. La festa és el tret de sortida oficiós que dona pas a la temporada estiuenca i que continua el diumenge amb el concert d'Albert Pla dins el festival Ítaca.

Les activitats al voltant de la Cantada s'inicien avui al local de l'AVAC amb la conferència L'impacte de les havaneres a l'Europa romàntica: la sensualitat d'un ball, la modernitat d'una cançó, a càrrec d'Anna Costal, musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Demà, dia de la Cantada, durant la tarda i al llarg de la nit se celebrarà el tradicional Mercat d'Artesans al passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau de Calella. Com ja és habitual, la Cantada podrà seguir-se en directe a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a la platja del Canadell (Calella de Palafrugell), platja del Port Pelegrí (Calella de Palafrugell), plaça Nova (Palafrugell) i a la platja de Llafranc. En aquesta 52a edició de la Cantada, hi actuaran els grups Havàname, L'Empordanet, Peix Fregit i Port Bo, el degà de la Cantada.

El grup Port Bo de Calella de Palafrugell va néixer l'any 1966 i per ell hi han passat diferents artistes. En l'actualitat el grup el formen Josep Nadal (tenor), Irineo Ferrer (baríton) i Carles Casanovas (veu baixa, guitarra i direcció musical). Durant les diferents etapes del grup s'han enregistrat 23 discos amb més de 220 temes diferents. El repertori heretat en gran part dels vells cantaires de Calella està format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes i cançó catalana.

Per altra banda, Peix Fregit és un grup d'havaneres que té una llarga trajectòria de més de 40 anys. Al llarg dels anys han anat canviant els components del grup, sempre intentat mantenir un estil propi i una manera de fer que els identifica. Canten havaneres, valsets mariners, sardanes, cançó marinera i de taverna.

El grup de Palafrugell L'Empordanet també actuarà a la Cantada d'Havaneres de Calella. La banda representa una renovació generacional que té la vocació de cantar els repertoris que al llarg dels anys han esdevingut més tradicionals o bé aquelles cançons que corren el perill de quedar en l'oblit.

I per últim, el festival es completa amb una cantada d'havaneres catalanes cantades per cubanes. Es tracta del grup femení de Barcelona Havàname. El grup va néixer de la motivació de fer un treball vocal a partir de tres veus femenines on el gènere principal és l'havanera. I com sempre, en finalitzar la Cantada, a partir de dos quarts d'una de la matinada, es desenvoluparan els concerts de prop que tenen lloc a les tavernes de Calella de Palafrugell.

L'endemà el Festival Ítaca agafa el relleu de l'escenari de la platja del Port Bo per oferir el d'Albert Pla acompanyat d'una banda de luxe formada pels músics Pascal Comelade, Tino di Geraldo, Quimi Portet, Diego Cortés i Raül Refree.