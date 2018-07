Begur tanca la circulació de vehicles al camí vell de Tamariu

L'Ajuntament de Begur ha tancat la circulació motoritzada pel Camí Vell de Tamariu per transcórrer per una zona d'elevat risc d'incendi. La mesura, que ja es va aplicar l'any passat per primera vegada, serà vigent fins al dia 1 d'octubre. El camí forestal uneix el nucli costaner de Tamariu, a Palafrugell, amb la carretera que va de Begur a Palafrugell per Esclanyà. Amb el decret, que s'ha comunitat a tots els afectats –Bombers, Forestals, DARP i Ajuntament de Palafrugell–, el camí passar a ser d'ús per la gent que té finques a la zona. El tancament s'ha fet amb la col·locació de dues barreres: a l'entrada per la carretera de Begur, i l'altra, abans d'arribar a la zona urbana de Tamariu.