Un dispositiu amb més de 80 efectius vetllarà la Cantada d'Havaneres de Calella

La tradicional cantada d'havaneres aplega cada any més de 30.000 persones al nucli de Calella de Palafrugell. Per minimitzar els problemes de mobilitat i per garantir la seguretat de l'esdeveniment, la Policia Local ja fa una setmana que treballa perquè tot estigui a punt avui al vespre. El seu cap, l'inspector David Puertas, ha explicat que és un dispositiu «complex» per la gran afluència de públic, l'orografia de la zona i perquè l'esdeveniment abasta tant àmbit terrestre com marítim. «La nostra principal preocupació és causar les mínimes molèsties però tenir la màxima seguretat», ha detallat. En el dispositiu treballen més de 80 efectius, entre la mateixa Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Bombers. A més, també compten amb el suport del Club Vela Calella per ajudar a «ordenar» l'arribada de les embarcacions que segueixen el concert des del mar.

La Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell és una de les grans cites de l'estiu a la Costa Brava. El centre neuràlgic i l'ànima de la cantada és la platja del Port-Bo, on els grups participants pugen a un gran escenari i omplen la nit amb els cants de taverna que recorden velles històries marineres. Enguany, ha arribat a la 52a edició i ja hi ha totes les entrades anticipades exhaurides. Darrere de la vetllada musical, però, hi ha desplegat un dispositiu en el qual hi participen de forma coordinada més de 80 efectius de la Policia Local de Palafrugell, dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Bombers. L'objectiu, segons ha exposat Puertas, és doble: d'una banda minimitzar problemes de mobilitat i, de l'altra, assegurar que l'esdeveniment discorre amb la màxima seguretat.



Impermeabilitzar Calella

A les dependències de la Policia Local, responsables dels diferents cossos d'emergències van fer dijous la darrera gran reunió per ultimar tots els detalls. «És un dispositiu complex perquè Calella és un nucli que té les dimensions que té i s'hi han d'encabir més de 30.000 persones en un sol dia, i això tenint en compte que també hi ha veïns que hi viuen», ha concretat l'inspector. De fet, David Puertas precisa que ja fa una setmana que treballen per preparar el dispositiu. Un cop fixades les responsabilitats de cadascun i establertes les prioritats, aquest dissabte serà el moment de perimetrar la zona. Puertas recorda que es manté el nivell 4 d'alerta terrorista i, per això, els cossos policials «impermeabilitzaran» el nucli de Calella establint diferent cercles de seguretat. Així, hi haurà vehicles policials, tanques i agents barrant l'accés motoritzat però, alhora, hi ha fixada una via ràpida exclusiva per als serveis d'emergències. «Es tracta que si hi ha qualsevol emergència, hi hagi una sortida àgil i segura», ha explicat.



Punts d'evacuació

Una de les peculiaritats d'aquest dispositiu és que no només afecta l'àmbit terrestre, sinó també al marítim. Desenes d'embarcacions acudeixen a l'entorn de l'escenari per seguir les havaneres des del mar. «Ens hem coordinat amb Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Bombers i hem establert on estarà situat cadascun i quins són els punts d'evacuació en cas que sigui necessari», ha explicat el cap de la Policia Local, que afegeix que totes les boies estan plenes i que també compten amb l'ajuda del Club Vela de Calella per organitzar les embarcacions que s'apropen a Calella per gaudir de l'espectacle. A banda de la seguretat, el dispositiu també posa el focus en la mobilitat. Per reduir el nombre de vehicles que arriben a Calella, hi ha situat un gran aparcament a l'entrada de Palafrugell des d'on surt un bus llançadora que porta el públic fins a la zona de la cantada d'havaneres. «Es tracta de fer totes les accions possibles perquè tothom que ve pugui gaudir i no tingui cap tipus de problema», ha conclòs l'inspector David Puertas.