L'hospital de Palamós i el CAP de Palafrugell estrenen murals

L'hospital de Palamós i el CAP de Palafrugell han inaugurat els espais pintats a les àrees pediàtriques, un projecte realitzat per Humanitzem Hospitals – Ignasi Blanch i Donem color a la nostra sanitat – AcompanyArt. La humanització d'hospitals implica una forma especial d'entendre l'hospitalització dels infants, per fer viure l'experiència de la manera més positiva possible per part de l'infant, per aconseguir una nova relació entre usuari i professional i per trencar la situació d'estrès.