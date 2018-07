Palafrugell detecta 19 infraccions en matèria de residus en tres setmanes

L'Ajuntament de Palafrugell ha detectat un total de 19 infraccions en matèria de residus, de les quals s'estan tramitant els corresponents expedients sancionadors. Els motius de la denúncia son diversos, han informat fonts de l'Ajuntament palafrugellenc, com lliurar els residus comercials fora de l'horari establert, abandonar residus a la via pública a fora dels contenidors o no realitzar correctament la separació dels residus.

No obstant això, bona part dels establiments inspeccionats realitzen la separació correctament dels residus que genere, han informat fonts municipals. En la darrera inspecció de la recollida comercial de matèria orgànica efectuada, un 60% dels establiments havien lliurat els residus ben separats. En aquests casos, també s'informa als interessats dels bons resultats.

A mitjans del mes de juny, l'Ajuntament de Palafrugell va encetar un període de major control de la correcta utilització dels serveis de recollida de residus per part dels establiments comercials i també dels usuaris particulars.

Després d'uns mesos on s'ha incidit principalment en la vessant informativa per part d'agents cívics i informadors de carrer, i que no va durar els resultats esperats, a mitjans del passat juny es va incorporar un nou inspector de residus, que juntament amb la policia local denuncien aquells usuaris que no utilitzen correctament els serveis de recollida, generant un greuge al conjunt dels ciutadans. Entre els elements que ERC i CiU van anunciar per justificar la moció de censura del maig de l'any passat hi havia la voluntat de canviar diferents aspectes, com la recollida d'escombraries. No obstant això, el govern no se n'ha sortit en el primer any per eradicar actituds incíviques en aquesta matèria, de manera que el juny va anunciar major contundència en la lluita per una bona gestió dels residus a la via pública amb multes de 400 a 4.000 euros.