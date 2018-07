Calonge adopta un mini servidor portàtil que agilitza la gestió documental

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat una nova tecnologia que ha incorporat recentment, el CHAtU ( Charge and take with you). Aquesta eina, desenvolupada per l'empresa especialitzada en tecnologia Witeklab S.L., és un servidor portàtil, el primer del món, que serveix també de xarxa local i de carregador sense fils. És una novetat tecnològica d'abast internacional i que ja es pot testar a les dependències municipals de Turisme.

L'Ajuntament ha informat que el fet de disposar d'aquesta eina ajudarà a reforçar el projecte d'Smart City, en el qual Calonge i Sant Antoni es troba immers. El CHAtU està pensat per a ampliar les possibilitats de negoci i expandir les capacitats de comunicació, en aquest cas, de l'administració local. Entre altres utilitats, permet que els usuaris s'organitzin en una xarxa local i habilita la possibilitat de crear el teu propi núvol o xarxa privada, on es poden compartir documents d'una manera molt pràctica, senzilla i segura.

L'avantatge d'aquest núvol, ha informat l'Ajuntament, és que es pot sincronitzar amb altres que es facin per tal de poder disposar dels arxius digitals a diferents indrets. D'altra banda, l'aparell amplia la cobertura de la xarxa Wi-Fi, de manera que, quan aquesta és dèbil, CHAtU amplifica la connectivitat. En darrer lloc, també és un carregador ràpid de bateria de mòbil i permet carregar el mòbil sense fils.