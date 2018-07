Cruïlles obrirà un accés al nord del Puigventós per connectar-lo a la C-66

La urbanització del Puigventós (les cases del fons), fotografiada des de la rotonda de la C-66, on enllaçarà la nova carretera que projecta l´Ajuntament.

La urbanització del Puigventós (les cases del fons), fotografiada des de la rotonda de la C-66, on enllaçarà la nova carretera que projecta l´Ajuntament. marc martí

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura projecta l'obertura d'un camí asfaltat des de la urbanització del Puigventós que la comuniqui amb la primera rotonda d'entrada a la Bisbal d'Empordà, venint de Corçà. L'objectiu d'aquest nou traçat, ha explicat l'alcalde Salvi Casas, és millorar la connectivitat d'aquesta urbanització, principalment la seva sortida ja que l'única que té és a través de la connexió que hi ha amb la carretera GI-664 –la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Cruïlles–. La urbanització del Puigventós, que es troba a tocar del terme municipal de la Bisbal d'Empordà, tenia censats, l'any passat, 413 habitants, dels 1.300 amb què compta el municipi, ha concretat el batlle.

L'accés a la urbanització té dues entrades, però només una sortida. Una entrada i la sortida es troben a través de la carretera GI-664; mentre que l'altra entrada és a través d'un camí asfaltat que connecta amb la bisbalenca avinguda Josep Tarradellas, a l'extrem sud de les naus industrials que hi ha. Aquesta escassetat de sortides provoca que els veïns de Puigventós hagin de fer volta quan volen anar en direcció cap a Girona, la qual s'estalviaran quan aquesta nova carretera nord estigui disponible.



Un projecte en dues fases

De moment, l'Ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte a un enginyer de camins, canals i ports per un import de 4.835,25 euros (sense IVA). Per tant, desconeix l'import de la seva execució, malgrat la qual cosa l'Ajuntament té una quantitat de diners reservada per a aquesta inversió. La intenció de la corporació, ha explicat el seu batlle, és desenvolupar el projecte en dues fases: aquest 2018, realitzar l'obertura del camí d'accés; i l'any que ve, asfaltar-lo.

En principi, ha explicat Salvi Casas, la intenció és seguir part d'uns camins veïnals que ja existeixen i, per tant, aprofitar-los. La connexió nord de la urbanització del Puigventós amb la carretera C-66 sortiria de la citada rotonda d'entrada a la Bisbal i connectaria amb el carrer Oriol. Per obrir el traçat, l'alcalde de Cruïlles compta que l'Ajuntament haurà d'expropiar algun terreny, si bé confia a arribar a acords amb els propietaris afectats.