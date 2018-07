Vilopriu ha patit un centenar d'incendis en els últims 19 anys

Hi ha un piròman, dos... o quants? El que està clar és que hi ha algú a qui li agrada calar foc cada any a Vilopriu. Aquesta setmana hi ha hagut un nou ensurt al municipi, que ha destrossat, segons les últimes dades fetes públiques ahir pels Agents Rurals, fins a 20,9 hectàrees, entre vegetació agrícola i forestal. Es tracta d´un foc forestal que es troba sota investigació i de moment no se´n coneixen les causes. Ahir, de fet, els Bombers van donar per extingit aquest incendi, que va ser el primer gran ensurt de l´estiu a les comarques gironines.

Cal dir, però, que en els últims 19 anys en aquest municipi empordanès hi ha hagut fins a 108 incendis. Es tracta d´una xifra molt elevada i s´ha convertit en una de les zones de Catalunya amb més ensurts al llarg dels anys. Dels 11 que hi va haver l´any passat, cal recordar que quatre, segons els Agents Rurals, van ser intencionats. Un fet que preocupa el cos que vetlla pel medi ambient i també els Mossos d´Esquadra. Ambdós estan investigant qui provoca aquests incendis forestals i de moment, no se n´ha pogut enxampar el responsable o responsables.

Arxiu del jutge

Cal recordar que el 2012, els Agents Rurals i els Mossos van creure que tenien possibilitats de detenir el piròman de Vilopriu i el març van arrestar un veí de Sant Jordi Desvalls a qui acusaven d´haver provocat l´incendi forestal del mes de març d´aquell any, que va néixer en tres focus diferents entre Vilopriu i Gaüses.

La policia s´hi va creuar el dia dels fets mentre anaven cap a l´incendi i ell en venia amb el seu tot terreny. Però les proves eren massa dèbils i el jutge de la Bisbal d´Empordà, finalment, va arxivar la causa.

Les dades facilitades pels Bombers mostren que entre l´any 2000 i el 2018 s´han produït 108 incendis a terme municipal de Vilopriu. Es tracta d´una xifra elevada i la vegetació més castigada ha estat la forestal. I és que dels 108, 89 han afectat vegetació forestal. En canvi, d´agrícoles se´n han produït 18. I finalment, un dels focs va afectar vegetació urbana.

Per anys, s´ha de dir que el més negre pel que fa a quantitat, és l´any 2001: 16 incendis i tots ells de vegetació forestal. L´any següent va ser molt similiar, amb 15 focs –13 de forestals i dos d´agrícoles. Entre 2004 i 2012 n´hi va haver dos de mitjana. En canvi, a partir del 2009 van anant en augment. Per exemple el 2009 i 2011, n´hi ha onze en cadascun dels períodes. I després tornen a viure una davallada, amb dos de mitjana entre el 2013 i el 2015.

El 2017 és l´any més destacat d´aquests últims, amb un total d´onze fets. Quatre d´ells intencionats, en un terme de 16,4 km2 que, sortosament, l´any passat van cremar una superfície petita gràcies a la rapidesa dels efectius d´emergències. En total, els quatre successos van afectar 1,27 hectàrees, d´aquestes, 1,25 eren forestals i la resta (0,02) no forestals, segons les dades aportades aquesta setmana pels Agents Rurals.

L´agost del 2016, un any amb cinc incendis a Vilopriu, en un sol incendis es va afectar molta superfície. En concret, va cremar 76,80 hectàrees a Saus, Camallera i Vilopriu. Aquest incendi va ser intencionat.