La Bisbal votarà entre dos indrets públics per decidir quin serà «1 d'octubre»

L'Ajuntament de la Bisbal engega un nou procés de participació ciutadana obert a tothom perquè els veïns que ho vulguin escullin, entre dues opcions, quin lloc els agrada més perquè sigui anomenat a partir d'ara 1 d'octubre. Donada l'excepcionalitat política que viu Catalunya, l'equip de govern –amb l'aprovació de la Comissió bisbalenca del nomenclàtor– considera necessari fer un reconeixement públic dels fets succeïts l'1 d'octubre de l'any 2017 arran del referèndum sobiranista.

L'Ajuntament proposa dues opcions. La primera és la plaça de l'Ajuntament (al costat de la plaça del Castell): tradicionalment davant del consistori és un espai reivindicatiu. L'altra opció és el tram del carrer Coll i Vehí que hi ha entre la carretera de Palamós i el carrer Nou, que inclou les Escoles Velles: on es va aplegar la major multitud en defensa del dret a vot. Per decidir quina de les dues ubicacions es prefereix que a partir d'ara es digui 1 d'octubre, hi haurà un període de votació obert des d'ahir i fins al diumenge 22 de juliol. Es podrà votar des de la plataforma de participació ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal. A més, els divendres es podrà votar presencialment a l'Ajuntament.