Un CDR de Palafrugell rebutja accions a la platja de Llafranc durant l'estiu

Un dels Comitès de Defensa de la República a Palafrugell, anomenat Peix Fregit, rebutja que el municipi aculli accions durant l'època turística perquè «no és ni el moment ni el lloc per fer reivindicacions que puguin afectar els nostres convilatans». El CDR Peix Fregit ho va manifestar aquest dissabte a través d'un comunicat a les xarxes socials en el qual informava que no tenien cap vinculació amb una acció que, segons ells, estava programada per a l'endemà, diumenge, a la platja de Llafranc. En l'escrit, aquest CDR palafrugellenc recull que l'actuació l'havia organitzat el Comitè de Defensa de la República Baix Empordà. En conversa privada a través de la xarxa social, el CDR Peix Fregit va explicar que l'acció a la platja de Llafranc consistia a col·locar para-sols grocs, cosa que no es va acabar duent a terme. El membre d'un altre CDR del Baix Empordà va negar ahir que hi hagués res programat per aquest diumenge a Llafranc, cosa que sí estava preparada per a la Fosca, a Palamós, acció de la qual se n'havia fet difusió pels seus canals habituals de contacte, va precisar. El CDR Peix Fregit anunciava dissabte que no guardava cap vinculació amb la suposada acció prevista l'endemà: «Com a CDR del poble, ens volem desvincular totalment d'aquesta acció». Informava que no només no en formaven part, sinó que «hem intentat que desestimin l'acció o la canviïn de lloc o dates, fent cas omís a la nostra petició». En tot cas, finalment no hi va haver cap desplegament dels para-sols a Llafranc. El CDR de Palafrugell no tenia ahir cap més notícia sobre la presumpte plantada de para-sols. El CDR Peix Fregit sosté que «les reivindicacions són necessàries, però sempre cohesionant la majoria de la nostra societat». En aquest sentit, dissabte al vespre en el marc de la Cantada d'Havaneres, el CDR Peix Fregit va desplegar una pancarta en un balcó de Calella que proclamava «Som República». L'acció va ser vista pel president de la Generalitat, Quim Torra, que es va apropar a la casa a felicitar la feina dels membres del CDR i el missatge de la pancarta. Tornant a la plantada de para-sols, el CDR Peix Fregit justificava el rebuig a l'acció d'un altre Comitè de Defensa de la República perquè «som un poble que vivim del turisme i creiem que no és ni el moment ni el lloc per fer reivindicacions que puguin afectar els nostres convilatans». I afegia que «la temporada, malauradament, cada any és més curta i hi ha moltíssimes famílies que depenen d'aquests mesos».

El posicionament del CDR Peix Fregit va ser felicitat per usuaris de la xarxa social que, presentant-se com independentistes i propietaris d'un establiment turístic, van agrair «la crida a la prudència a l'hora d'evitar enfrontaments al nostre entorn», i a «no malmetre els interessos del poble».

En el rebuig a accions reivindicatives durant l'estiu a la platja de Llafranc del CDR Peix Fregit, també hi va pesar la tensió viscuda el maig passat arran de la col·locació a la mateixa platja de creus grogues. Arran que una usuària de la xarxa social els recriminés que consideressin que posar para-sols «suposa un problema», el CDR Peix Fregit va respondre que «a Llafranc es podia crear un gran rebombori, on molts de segona residència són unionistes, i amb l'experiència del mes de maig, evitem follons innecessaris». I concloïa: «És una acció molt visual –els para-sols– i no dubtem que qui l'organitza ho farà fantàstic, però el que no es pot garantir és el tarannà pacífic de tothom».