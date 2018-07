Dos motoristes ferits en sortir de la via a la C-31 a Ullà

Dos motoristes han resultat ferits en sortir de la via mentre circulaven per la C-31 a l'altura d'Ullà.

L'accident ha passat a les 10.52h al km 353 direcció Verges quan la moto, per causes que es desconeixen, ha sortit de la via i ha caigut en un marge.

Al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, els Mossos, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM.

Els dos ferits dels quals encara es desconeix la gravetat de les ferides han estat traslladats en l'ambulància i l'helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.