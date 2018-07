La Fundació Humana recupera més de 16 tones de roba usada a Palamós durant el primer semestre

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local al territori més proper, ha recuperat 16.718 quilos de tèxtil usat a Palamós durant el primer semestre del 2018, el que representa un augment del 8% respecte al mateix període de l'any anterior (15.467 quilos).

El registre del primer semestre equival a 34.600 peces de roba recuperades a les quals Humana dóna una nova vida i que són introduïdes de nou al mercat mitjançant la reutilització o el reciclatge.

Les peces procedeixen dels contenidors on esdiposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s'utilitzen i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos naturals, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Les més de 16 tones recollides de gener a juny representen un estalvi de 53 tones de CO2 a l'atmosfera, cosa que el planeta agraeix.



Un actiu que genera progrés



Àgata Soler-Roig, responsable de l'àrea de Recollida d'Humana a Catalunya, agraeix la solidaritat dels veïns i veïnes i el suport del Consistori: "Quan augmenta la recollida selectiva del residu tèxtil també ho fan les possibilitats de reutilitzar aquests articles o bé de recuperar-ne les matèries primeres. El residu tèxtil esdevé un recurs amb una segona vida amb què contribuïm a la sostenibilitat del planeta. La roba de què ens desfem és un actiu que, gestionat amb vocació social, es converteix en motor de progrés a Catalunya i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l'hemisferi Sud".

Però adverteix que "encara queda molt camí per a recórrer". L'Agència de Residus de Catalunya afirma que només es recupera el 8,3% de la roba que els catalans rebutgen anualment, "la qual cosa significa que administracions, organitzacions i ciutadania hem d'esforçar-nos més per aconseguir una major consciència sobre la importància de col·locar el residu tèxtil en el contenidor adequat perquè tingui una segona vida", afegeix.

I és que el potencial d'aprofitament del residu tèxtil és molt elevat: més del 90% de les peces usades són susceptibles de tenir una segona vida a través de la reutilització o el reciclatge. Passar d'un model d'economia lineal a circular és imprescindible per a la sostenibilitat de la indústria de la moda i, per extensió, per al planeta.



Jerarquia de gestió de residus



La roba dipositada en els contenidors d'Humana té dues destinacions: el 69% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge.

Les peces tractades a la planta tenen les següents destinacions: el 63% es prepara per a la reutilització; el 15% es destina a les botigues de moda sostenible d'Humana a Catalunya; i el 48% s'exporta, principalment a l'Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

El 28% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).

L'1% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.

El 8% s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèticament.



Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia així com de suport local al territori més proper.

La Fundació duu a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Té més de 550 treballadors. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 30 països.