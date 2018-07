Cremen bales de palla de matinada a Serra de Daró

Els Bombers han treballat aquesta nit a apagar un incendi que ha afectat bales de palla d'una explotació a Serra de Daró.

El foc va començar a les 00.42 h en una propietat propera a la Gi-643, al km 4,6 on, per causes que es desconeixen, van començar a crear bales de palla.

Al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions de Bombers. Van apagar les flames i amb l'ajuda de maquinària agrícola van estar removent les bales durant la nit per evitar que revifessin.

El foc es va donar per apagar a quarts de sis de la matinada.