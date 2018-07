L'Ajuntament de Begur veu inassumible expropiar els terrenys d'Aiguafreda

L'Ajuntament de Begur va convocar dilluns al vespre una sessió informativa pública per tractar el projecte de la urbanització d'Aiguafreda, la modificació del POUM de la qual està en tramitació.

Part de les finques d'aquest sector encara estan pendents de construir-se, de manera que entitats ecologistes van donar l'alerta davant del desenvolupament urbanístic que pot tenir.

Aquestes associacions, com Ecologistes en Acció de Catalunya parlaven de més de 400 habitatges que s'hi poden aixecar; mentre que l'alcalde, Joan Loureiro, va afirmar que la major part ja estan aixecades i que, actualment, queden unes 180 finques pendents d'edificar.

En la trobada d'aquest dilluns, Loureiro va posar sobre la taula que l'única manera per evitar que s'acabin de construir les cases que permet el POUM és fer front a indemnitzacions.

El batlle va manifestar a la reunió, en declaracions que va recollir Televisió Costa Brava, que si l'Ajuntament de Begur pogués recaptar «cap a 70 milions d'euros», expropiaria les finques que es poden urbanitzar i podria deixar-ho tal com està.

El cas, però, és que l'Ajuntament de Begur no compta amb aquests diners i que fer front a aquesta xifra deixaria un forat econòmic. L'assessor jurídic de l'Ajuntament, Josep Maria Llauradó, va afegir que l'Ajuntament no pot fer front a les indemnitzacions per desclassificar aquests terrenys.

L'equip de govern també va voler deixar clar que la urbanització d'Aiguafreda està programada des de l'any 1975, i que el POUM del 2003 la va declarar zona urbana. Igualment, va recordar que no s'incrementa el sostre edificable, que es respecten les zones del PEIN, la Xarxa Natura 2000 i les zones verdes i que l'Ajuntament ha demanat, de forma voluntària, un informe d'impacte mediambiental per confirmar la sostenibilitat del projecte.