Palafrugell intensifica els controls policials de circulació de vehicles

La Policia Local de Palafrugell, intensificarà els controls de circulació a partir dels propers dies. Una decisió que ve motivada per l'increment d'accidents de circulació que es registren el cap de setmana, un cop encetada la temporada estiuenca: entre el divendres 29 de juny i diumenge 1 de juliol, es van produir al municipi nou accidents de trànsit, entre els quals l'atropellament de tres persones al carrer de la Font i la instrucció de diligències judicials pel delicte d'alcoholèmia en un accident amb danys materials al carrer Flaçà. El cap de la Policia Local David Puertas ha manifestat que «no s'ha d'abaixar la guàrdia» malgrat que el repunt d'accidents hagi coincidit amb l'inici de l'estiu i hi hagi una major afluència de vehicles al municpi. Puertas ha afegit que «dels 143 accidents de circulació registrats a dia d'avui, el 55% s'han produït per infraccions per part dels conductors». D'altra banda, la matinada del dia 29 de juny, els agents de seguretat ciutadana, van aturar un taxi i després de fer les comprovacions pertinents sobre el conductor, van poder constatar que aquest conduïa amb el permís de conduir retirat judicialment. Seguidament els agents varen instruir diligències judicials al jutjat de guàrdia.