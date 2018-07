Palamós aprova una moció de rebuig a qualsevol agressió sexual i les discriminacions sexistes

El ple de l'Ajuntament de Palamós d'ahir dimarts, 10 de juliol, va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori una moció de rebuig a qualsevol agressió sexual i les discriminacions sexistes.

Aquest document referma Palamós i Sant Joan com a municipi compromès en la lluita unitària en contra de les agressions i discriminacions sexistes, així com en tot tipus de violència sexual, ha informat l'Ajuntament.

Així mateix destaca la necessitat de reforçar de forma prioritària el treball de prevenció vers les agressions i discriminacions sexistes que s'està duent a terme tant a la taula de salut jove, en l'àmbit de polítiques de joventut, com en altres espais de coordinació de l'àmbit educatiu. La moció aprovada posa de relleu la importància de destinar recursos per a fer possibles campanyes d'informació, atenció, sensibilització i suport a les víctimes.

Per a fer-ho possible també s'inclou establir un espai de treball conjunt, institucions, àmbit social i educatiu, per tal coordinar accions tant de prevenció com d'actuació vers les agressions, fent partícip el món associatiu local en les campanyes de prevenció i sensibilització.

El consistori també va acordar fer conèixer aquesta moció en forma de manifest que permeti les adhesions ciutadanes al rebuig unitari dels fets ocorreguts i com a una eina més de sensibilització, així com instar a les institucions supramunicipals a què desenvolupin mesures de formació en gènere, discriminacions i agressions sexistes, coordinació i recursos amb el món local per fer front comú contra les agressions sexual i les discriminacions sexistes, així com tot tipus de violència sexual.

Amb aquesta moció Palamós segueix aportant el seu compromís en la lluita unitària en contra de les agressions sexistes com la que una menor d'edat va denunciar haver patit a Palamós la nit de la revetlla de Sant Joan en un carrer de la zona de l'Eixample, en relació a la qual van ser detinguts dos joves, també menors d'edat. El jutge va determinar l'ingrés en un centre de menors del presumpte autor material, mentre el seu company va quedar en llibertat i sota la tutela dels seus pares.

Durant la passada Festa Major l'Ajuntament de Palamós ha dut a terme diverses accions de prevenció de les agressions sexistes, destacant la ubicació d'un Punt Lila d'informació i prevenció a la zona de Barraques. Enguany també s'ha incorporat a tots els suports anunciadors de la festa el lema "No és no".