Albert Om inaugurarà la festa de Calonge

Un any més, l´Orquestra Di-Versiones actuarà a la Festa Major de Calonge.

Calonge està enmig de la celebració de la seva Festa Major d'Estiu. El programa encara aquest cap de setmana el seu punt més àlgid amb una vintena d'activitats fins al dilluns 16 de juliol. Enguany, el periodista de Rac1 Albert Om serà demà l'encarregat d'inaugurar oficialment la festa amb el pregó des de la plaça d'Armes del Castell.

La música és una de les grans protagonistes de la programació. Avui, a les nou de vespre, Pueri Cantores oferirà un concert de tres cors a la plaça d'Armes del Castell. Una hora més tard, els seguirà la clàssica Perkufarra, que partirà a les deu de la nit de la plaça Major i farà un recorregut itinerant per la vila tocant música amb instruments de percussió. Una vegada finalitzada la volta pel municipi, començarà a dos quarts de dotze el concert de la Perkufarra, als jardins del Castell.

Novament, el divendres 13 de juliol s'obrirà amb un concurs de dibuix per als més menuts, a la plaça de la Doma. Serà a les vuit del vespre quan s'obriran les portes de l'exposició fotogràfica 70 anys en Vespa, un recopilatori fotogràfic de Josep Fort. Dues hores després, es produirà un dels moments més especials de la Festa Major, el pregó. L'actual presentador i director del programa Islàndia de RAC1, Albert Om, farà un repàs de l'actualitat calongina des d'una vessant humorística i farà un retrat dels veïns del poble. Tot seguit, es reeditarà l'Ensierru d'animals cornuts amenitzat amb la Txarang Bufant Fort Street Band. Els participants d'aquest ensierru es dirigiran fins a les barraques, on actuaran a partir de dos quarts de dotze Festucs, EAM i el discjòquei Carlos Selecta.

El dissabte, la festa seguirà amb la trobada de puntaires, la inauguració de l'exposició dels treballs del curs de pintura, la plantada de gegants, un festival de country i tallers infantils. Les barraques tindran una gran presència calongina aquest dia amb la tornada per una nit del grup local Kisapkè i també repeteixen l'Espai J Band i l'Orquestra Di-Versiones.

El quart dia de Festa Major, el diumenge, estarà format per la trobada de plaques de cava, un ofici solemne a l'Església i el concert del Palamós Gospel Choir. A la tarda, la Festa Holi presenta una novetat, i és que incorporarà una gimcana per a tots els públics, que integrarà diversos circuits de proves, inflables i escuma, entre d'altres. Novament, hi haurà audició de sardanes, i un gran concert i ball de Festa Major a càrrec de la Cobla-Orquestra La Selvatana. L'última jornada de la festa se centrarà en la benedicció de vehicles, el ball del Casal L'Amistat, l'espectacle infantil Farsa de Farsants i el punt i final el posarà la Botifarrada Popular i el castell de focs artificials.