Begur amplia en 10.000 euros el servei de salvament que gestiona la Creu Roja

L'equip de govern de l'Ajuntament de Begur ha decidit ampliar el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, que gestiona l'Assemblea Local de Creu Roja Palafrugell, amb la incorporació d'una embarcació i també amb un socorrista de reforç.

El servei de platges, que fa Creu Roja des de l'any 1998, ja es va millorar l'any passat amb una ampliació de la temporada i una prolongació de l'horari de servei, és a dir, més dies i hores, després que s'adjudiqués el concurs per a l'any passat i aquest, ha informat l'Ajuntament. Al mateix temps, ha decidit cobrir, també a través de Creu Roja, amb un socorrista aquàtic la piscina de Begur durant les estades dels participants al Casal Municipal i el Campus. Els tres nous serveis de Creu Roja comporten un cost municipal de 10.783 euros.

L'embarcació, proposada per les àrees de Sanitat i Emergències i Medi Ambient i aprovada per la junta de govern, farà de reforç dels equips de socorristes, que es troben a les platges de sa Riera, Aiguablava i del Racó, que ja compten amb el suport d'una ambulància i una cadira amfíbia. Per la seva banda, el socorrista de reforç, previst a l'equip de la platja del Racó, serà per atendre la platja de l'Illa Roja.

El servei, com l'any passat, es va iniciar a mitjans de juny i finalitzarà a mitjans de setembre. A més, com l'any passat, es manté l'ampliació de l'horari a les tres platges els caps de setmana (dissabtes i diumenges) dels mesos de juliol i agost de les 10 del matí a les 7 de la tarda.

D'altra banda, l'Ajuntament begurenc també ha acordat contractar a Creu Roja el servei d'un socorrista aquàtic per a la piscina de Begur durant les activitats municipals, especialment Casal i Campus. El socorrista farà el servei tots els dimecres dels mesos de juny, juliol i agost. El servei, proposat per les àrees de Joventut i Esports i aprovat per junta de govern, té com a objectiu prestar la competència pròpia sobre promoció de l'esport i l'ocupació del temps lliure.