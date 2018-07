Kayac del Ter localitza un cotxe que es va endur una riuada a Sobrànigues

Els treballadors de l'empresa Kayak del Ter van localitzar ahir un cotxe que creuen que és el que una riuada es va emportar fa dos anys a Sobrànigues. S'ha comunicat a Bombers i als Mossos d'Esquadra. El personal netejava de nou el riu de deixalles i tota mena d'estris abocats.

També van poder veure per primer cop un exemplar d'una espècie invasora, el coipú.

El responsable de l'empresa, Roger Duran, ha explicat que el van localitzar al final de la tolla d'aigua del passalís de Sobràniques. Es tracta d'un indret profund del riu i amb poc moviment de l'aigua.

Creuen que es tracta d'un cotxe que es va endur fa un parell d'anys una riuada i que el conduïa un jove que en va poder sortir. Se'l va buscar durant uns dies però en no localitzar-lo van desistir.

L'empresa n'ha informat als Bombers que també ho haurien posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra i el Consorci del Ter.

La troballa es va produir ahir quan personal de l'empresa netejava el riu. Es tracta d'una tasca que realitzen periòdicament perquè sovint es converteix en un lloc d'abocaments incontrolats. Ampolles de plàstic, diverses pilotes de futbol o pneumàtics són alguns dels estris que es van retirar.

Durant les tasques també van poder veure per primer cop l'exemplar de coipú, una espècie invasora. És originari de la Patagònia i també se'l coneix com a "rata-llúdriga". L'Alt Empordà és una de les comarques on es té constància de la seva presència estable i s'han portat a terme mesures de trampeig per evitar la seva expansió.

L'animal pot arribar a pesar deu quilos. Afecta els ecosistemes fluvials. És herbívor però es menja els conreus de cereals, blat de moro o fruiters.