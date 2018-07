Boikot i Bad Gyal, caps de cartell a l'escenari de barraques

A les nits de la Festa Major de Palafrugell la disbauxa es concentrarà a les barraques, ubicades a l´aparcament de l´INS Baix Empordà. El grup madrileny Boikot i la reina catalana del new dancehall Bad Gyal encapçalen enguany la programació musical, la qual compta amb una desena d´actuacions repartides en quatre nits de concerts, del 19 al 22 de juliol.

El primer dia de festa, el dijous 19, comptarà amb ambientació musical a les barraques. La gran nit arribarà l´endemà, el divendres 20, amb l´actuació de Boikot. El grup madrileny amb un estil molt variat (rock, punk i ska) presentarà a l´escenari de Palafrugell el seu nou single Hablarán las calles. Els més de 30 anys de trajectòria musical els ha permès conèixer de prop molts dels motius que els han provocat fer cançons. Amb cada nou lliurament, el grup es transforma en saviesa punk rockera: incontestables consignes, afilades melodies, contagioses tornades i molta energia.

La seva música ha viatjat per un bon grapat de països com el Japó, Mèxic, Argentina, Cuba, Colòmbia, Itàlia, Alemanya, Turquia, Bòsnia, i els seus fans es compten a milers. Entre les seves influències es troba tot allò que de joves i no tan joves han anat plasmant en cada disc, gustos per The Clash, Leño, La Polla Records, Kortatu, Negu Gorriak, Pearl Jam, Nirvana, Banda Bassotti, Bad Religion i NOFX.

Abans de l´actuació de Boikot a l´escenari de Palafrugell hi passaran diferents artistes. El primer serà Pàtitis, una banda de percussionistes, nascuda al 2008 al poble de Palafrugell, que realitza concerts i batucades arreu de Catalunya. També actuaran la mateixa nit Única Arma backed by Deejay Juampi i EAM.

La festa continuarà la nit del dissabte 21 amb el concert estrella de Bad Gyal, considerada la reina catalana del new dancehall. A darrere d´aquest nom artístic hi ha Alba Farelo, una cantant, productora i compositora d´estils dancehall, reggaeton, trap, hip hop, R&B i RCTM. Nascuda a Vilassar de Mar, és filla de l´actor Eduard Farelo. Aquesta jove de 21 anys va treure a l´abril del 2016, al costat del valencià Fake Guido, una versió del Work de Rihanna a YouTube, amb una lletra desacomplexada adaptada al català. De seguida el vídeo va acumular més d´un milió de visionats. A aquest èxit li van seguir Indapanden, Leiriss i No pierdo nada. El seu salt qualitatiu va ser amb Mercadona, amb el qual va acabar de donar el salt a la seva carrera. Entre les seves cançons i senzills més destacats hi ha Fiebre, Sexo Telefóniko, Jacaranda, produïda per Dubbel Dutch, i Nicest Cocky, produïda per Paul Marmota del col·lectiu NAAFI, així com els temes més recents Internationally i Candela. Canta en català, castellà i anglès i ha actuat a Praga, Copenhague, Zuric o Roma, així com en festivals de renom com el Sonar. I el dissabte 21 de juliol estarà a Palafrugell.

La mateixa nit actuarà el banyolí Baba Flow. Des dels 15 anys, canta i improvisa amb un objectiu clar: la pau. El to reivindicatiu és present sempre en les seves composicions, que beuen del rap americà i espanyol però també del jazz. Ara presenta un conjunt de cançons escrites, compostes, gravades i mesclades sense moure´s de la seva habitació. La nit del 21 de juliol clourà amb la música del DJ palafrugellenc Kharloss Selektah.

I l´últim dia de concerts, el diumenge 22, comptarà amb el xou del grup de versions The Covers Band i l´actuació d´Ideal, així com una festa de l´escuma com a tancament de les barraques.

Durant els dies de barraques hi haurà el Punt Jove de Salut Apalanca´t. Aquest espai està pensat per fer prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues i a les conductes sexuals. També s´hi podrà trobar informació sobre sexualitat, drogues i relacions afectives. I un any més, es portarà a terme la campanya A Palafrugell No és No, de sensibilització vers el sexisme durant les nits de festa. Enguany, la campanya es potenciarà per donar-li més visibilitat amb informadors que recorreran les barraques donant informació sobre sexualitat.

El Racó de la Festa Major

La programació musical de les barraques es complementa amb els concerts del Racó de la Festa Major, un espai ubicat al pati de l´INS Baix Empordà que romandrà obert del 19 al 22 de juliol. Allà hi actuaran artistes de renom com Laura Simó & L´Energia Big Band, Shamrock Vagabonds i Freedom Soul.

En el mateix espai es durà a terme un vermut electrònic & Pool party, la festa de l´escuma per als més petits, un maridatge de cerveses, la primera Plantada de Vespes i la segona Mostra de cerveses artesanes de l´Empordanet.