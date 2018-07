Palafrugell inicia deu dies de Festa Major amb més de cinquanta actes

Palafrugell tornarà a viure la seva tradicional Festa Major amb una gran quantitat d'activitats on, un any més, la música, l'oci i la cultura seran els principals protagonistes des d'avui fins al 22 de juliol. «El programa manté els actes típics i tradicionals perquè són els que funcionen, la festa segueix la mateixa línia que les altres edicions», explica l'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer. Sardanes, tallers familiars, exposicions, actuacions castelleres, espectacles d'animació infantil, concerts per a joves i els tradicionals concerts i balls populars configuren el programa.

Com a tret oficial de la Festa Major, l'Ajuntament organitza un homenatge i lliurament de distincions al mèrit ciutadà, aquest diumenge a la tarda. Enguany els guardonats seran Antoni Vila Casas, Rodolfo Candelaria i els establiments Farmàcia Suñer i Drogueria Forga.

Les orquestres Maravella (20 de juliol) i Costa Brava (21 de juliol) seran enguany les encarregades d'oferir els concerts de Festa Major al TMP (a les 18 h) i els balls a la plaça Nova (a les 23 h). Els concerts al teatre seran de pagament i la recaptació es destinarà íntegrament al Centre de Distribució d'Aliments. A més, i com a novetat, aquest any s'oferirà el concert Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes a la plaça Nova, el 19 de juliol a les 20:30 h.

Així mateix Joventuts Musicals de Palafrugell obrirà el 35è Cicle Concerts d'Estiu amb l'òpera La Serva Padrona de Pergolesi, en format de butxaca i en català, a càrrec de la companyia Teatre de les Comèdies, el dimecres 18 de juliol a les 21 h al TMP. La cloenda musical de la Festa Major de Palafrugell serà el concert L'home de la guitarra, un tribut a Josep Bastons amb el grup Port Bo, Indira Ferrer i Georgina Espolet sota la direcció d'Antoni Mas, diumenge 22 de juliol a les 19 h al TMP.

La festa castellera tindrà lloc a la plaça Nova el diumenge, 15 de juliol, amb les colles Marrecs de Salt, Castellers de l'Alt Maresme i Vailets de l'Empordà. Pel que fa al públic familiar, trobem l'espectacle de circ programat per La Xarxa el 20 de juliol a la plaça de Can Mario i el Taller de pintura de Festa Major a càrrec de l'Aula d'Art, també el 20 de juliol. Enguany també es comptarà amb l'actuació de la Xaranga Mendi Zarra d'Arróniz (Navarra) que oferiran animació pels carrers del centre i la plaça Nova.

Les sardanes a la plaça Nova i l'ofici solemne de Santa Margarida; les portes obertes a diferents entitats culturals; la programació especial de la Biblioteca i el Museu del Suro; el cinema programat pel Cine Club Garbí; i la fira d'atraccions completen l'oferta lúdica.