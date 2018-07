Palamós Peix vol convertir el municipi en el referent català d'aquest producte fresc

Palamós ha posat en marxa un pla estratègic per donar a conèixer el peix local fresc que desembarca a la llotja del municipi i convertir els pescadors i ciutadans en «prescriptors» d'aquest producte fresc. Entre els objectius, hi ha la divulgació de les diferents espècies que captura la flota local (n'hi ha unes 140), encara molt desconegudes per la població, i també la promoció de la pesca i el consum sostenible a nivell ambiental i econòmic. «Volem que Palamós sigui el referent del peix fresc a Catalunya», va afirmar ahir l'alcalde Lluís Puig, i treballar-ho de forma «global» amb tots els sectors. Entre les actuacions previstes, hi ha un estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda i també la recerca de nous materials per a l'envasament de la gamba de Palamós, el producte més conegut d'aquesta localitat, que millori la seva conservació.Palamós treballa des de fa un any amb un pla estratègic transversal que compta amb la implicació del sector (pescadors, peixaters, distribuïdors i restauradors) juntament amb d'altres com l'educatiu, el científic i el sanitari. Tots ells estan representats en una taula de treball liderada per l'Ajuntament, El Museu de la Fesca i la Confraria de Pescadors. Amb el nom de Palamós Peix, el projecte es proposa fomentar la sostenibilitat de la pesca, respectant el medi marí, i fomentar el coneixement del peix entre la ciutadania de la vila per tal que esdevinguin, juntament amb els pescadors, els «principals prescriptors» del producte. Segons va explicar l'alcalde, «volem que el consumidor sigui el que demani el peix de proximitat, a través del coneixement de les espècies, als comerços i a la restauració». L'objectiu final «no és eliminar la competència», perquè el client pot decidir continuar consumint espècies que vénen de fora sinó que el consumidor quan vagi a Palamós demani el producte d'aquí pel «seu valor afegit». En aquesta línia va expressar-se el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Antoni Albalat: «Tenim espècies que són les grans desconegudes, com el sorell i la canana, de gran valor nutricional que poden ajudar a la regeneració de les espècies més explotades». Una altra dada que indica que s'ha de fer molta divulgació és que el 70% del peix que consumeixen els catalans són espècies que venen de fora. Per aconseguir-ho, s'està treballant en el MasterPeix, unes sessions informatives que començaran el mes de setembre per formar els pescadors com a divulgadors del producte local a restauradors per diversificar la seva economia.